Un'altra "morte bianca" si aggiunge a un elenco già lungo e che purtroppo non accenna a fermarsi. Un nuovo, tragico incidente sul lavoro ha sconvolto la vita di una famiglia di Mozzanica, piccolo paese in provincia di Bergamo. Era originario di lì l'uomo di 48 anni che questa mattina è morto a Camisano, comune che si trova in provincia di Cremona, a pochi chilometri da Mozzanica. La vittima, di professione operaio, stava lavorando nella cascina Torrianelli, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava sul tetto della cascina, a un'altezza di circa dieci metri, quando per cause da accertare è precipitato. Sarebbero stati i suoi colleghi a chiamare i soccorsi: il 48enne è però purtroppo deceduto prima che arrivassero i soccorritori dall'ospedale Maggiore di Crema. Per ricostruire la dinamica dell'ennesima tragedia sul lavoro, avvenuta attorno alle 8, sono intervenuti i carabinieri: dovranno capire se tutte le disposizioni sulla sicurezza siano state rispettate e nel caso capire perché, nonostante tutto, non si sia potuta evitare la tragedia.