in foto: (Immagine di repertorio)

Un incidente stradale sulla ex strada statale Briantea ha mandato in tilt il traffico tra le province di Lecco e Bergamo. I collegamenti tra le due province sono già resi difficoltosi dalla chiusura del ponte San Michele di Paderno d'Adda, disposta per la necessità di interventi strutturali. Da giorni il passaggio obbligato per auto, camion e bus navetta che fanno spola tra le stazioni di Paderno d'Adda (nel Lecchese) e Calusco (nel Bergamasco) è il ponte di Brivio, con tempi di percorrenza di almeno 45 minuti in più rispetto al passaggio sul ponte San Michele. Questa mattina a complicare ulteriormente la situazione è stato un incidente avvenuto all'alba sulla ex statale Briantea, utilizzata proprio per raggiungere il ponte di Brivio. Fortunatamente nell'incidente si sono registrati solo feriti lievi. Le maggiori ripercussioni si sono però avute sul traffico: tra le due province si sono create code chilometriche proprio all'ora di punta, con centinaia di pendolari rimasti incolonnati, tra coloro che si stavano recando al lavoro o a scuola e chi quotidianamente si sposta sull'ex statale Briantea transitando da Brivio.