in foto: foto repertorio

Tragico incidente stradale sul raccordo dell'autostrada A1 in direzione di piazzale Corvetto, alle porte di Milano, dove un motociclista di 34 anni è morto dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale della direzione 2 Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e personale del 118 il cui intervento, tuttavia, non è servito a salvare la vita al motociclista.

Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il raccordo tra lo svincolo di San Donato Milanese e piazzale Corvetto in direzione di quest'ultimo. Agli utenti che dalla A1 sono diretti verso piazzale Corvetto – spiega la società Autostrade spa – si consiglia di raggiungere lo svincolo seguendo le indicazioni per la Tangenziale Est di Milano.