Incidente stradale nella notte a Crescenzago, nella periferia nord est di Milano. Due auto di sono scontrate in via Palmanova intorno alle ore 23 del 6 luglio. Uno dei veicoli dopo l'impatto si è ribaltato all'altezza di via Vittorio Bottego. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, di 45 e 56 anni che, in un primo momento sembravano gravi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze in codice giallo. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. All'arrivo dei soccorsi l'ambulanza ha trasportato in ospedale solo il 45enne in codice verde mentre il 56enne ha rifiutato i soccorsi. Non è chiara la dinamica dell'incidente, la polizia locale di Milano è intervenuta per svolgere i rilievi del caso.

Incidente stradale tra due scooter nel sottopasso Montirolo

Incidente tra due scooter a Milano, due giorni fa, nel sottopasso Mortirolo, zona stazione Centrale. Poco prima delle 14.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un maxi scooter e una Lambretta si sono scontrati tra loro per cause da accertare. Nello scontro sono rimasti feriti due uomini di 40 e 65 anni. Sono stati soccorsi da due ambulanze e da un'automedica del 118 e trasportati in codice giallo in due ospedali cittadini, il Fatebenefratelli e il Niguarda. Le loro condizioni sono serie, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Nello stesso orario, in viale Vittorio Veneto si è verificato un altro incidente: un uomo di 74 anni ha perso il controllo della propria auto che, dopo aver urtato un'altra vettura parcheggiata, si è ribaltata. Anche l'anziano conducente è finito in codice giallo alla clinica Città studi.