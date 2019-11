in foto: Immagine di repertorio

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi ha portato alla chiusura della strada statale 336 in direzione della "Diramazione per l'Aeroporto della Malpensa": ne ha dato comunicazione l'Anas che ne ha disposto la chiusura al chilometro 20,100, all'altezza del comune di Buscate, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria ‘San Giorgio', la carreggiata per Magenta. Il traffico in direzione sud è provvisoriamente indirizzato in uscita allo svincolo di Cuggiono. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per l'accertamento della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.