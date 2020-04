in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di ventotto anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale a Valbrembo, piccolo Comune in provincia di Bergamo. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 4.30 di questa mattina, 13 aprile, Lunedì dell'Angelo, giornata di Pasquetta. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri, ma secondo le primissime informazioni apprese l'incidente avrebbe coinvolto diversi veicoli, che si sono scontrati tra loro. A dare l'allarme le persone coinvolte nel sinistro, che hanno chiesto l'intervento urgente dei mezzi di soccorso. Non è chiaro perché le persone si trovassero in strada, all'indomani di Pasqua, probabilmente per lavoro. Per estrarre il ragazzo ferito dalle lamiere dell'auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il ragazzo ferito a Valbrembo ha traumi a testa e torace

Sul posto ricevuta la telefonata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario del 118, che ha soccorso il ventottenne e l'ha trasportato con uregenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto serie e in suo aiuto è arrivata l'eliambulanza, come spiega l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, che è atterrata in un campo poco distante dal luogo dell'impatto e in pochi minuti lo ha portato in volo al pronto soccorso del capoluogo lombardo in codice giallo. Arrivato in ospedale, il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli esami necessari al caso. La vittima pare abbia riportato traumi alla testa e al torace. Ora si trova ricoverata e si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.