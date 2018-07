in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Siziano, in provincia di Pavia. Un uomo di 53 anni ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada, schiantandosi al suolo. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 14.30 lungo via Vigentina. Stando alle prime ricostruzioni il motociclista avrebbe fatto tutto da solo: non è chiaro se abbia avuto un malore o se abbia perso il controllo per l'alta velocità o una manovra sbagliata. L'impatto è stato comunque molto violento: sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un elicottero in codice rosso, poi declassato a codice giallo. La gravità delle ferite ha comunque spinto i soccorritori a trasportare il ferito in elicottero all'ospedale più vicino. Non sono noti i dettagli sulle condizioni di salute del motociclista: sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia, oltre agli agenti della Polstrada pavese, chiamati a ricostruire nei dettagli la dinamica di quanto accaduto.