in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale in provincia di Mantova nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. È accaduto a Roverbella sulla strada Sei vie, dove cinque 19enni, due ragazze e tre ragazzi, sono rimasti lievemente feriti in seguito al ribaltamento della macchina su cui viaggiavano. I soccorsi dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono sopraggiunti sul posto alle 3.10 di martedì 7 gennaio, con tre ambulanze che hanno trasportato quattro dei cinque ragazzi verso il pronto soccorso dell'ospedale di Mantova e uno di loro, il meno grave, verso l'ospedale di Villafranca, dove è arrivato in codice verde. Oltre ai veicoli di Areu sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Mantova.

La dinamica dell'incidente e le condizioni di salute dei ragazzi

Non è ancora del tutto chiaro cosa possa aver provocato l'incidente stradale di Roverbella. Quello che è certo per il momento è che non sono stati coinvolti altri mezzi. L'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Le forze dell'ordine stanno tentando di ricostruire quanto accaduto, intanto dall'ospedale di Mantova arrivano buone notizie: i 19enni trasportati in pronto soccorso sono stati tutti dimessi dopo essere stati sottoposti agli accertamenti del caso.