in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 59 anni è ricoverato in coma all'ospedale di Niguarda, a Milano, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale. L'episodio è avvenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 7, nel territorio comunale di Pogliano Milanese, a ovest del capoluogo. Il 59enne era in bici e stava percorrendo la strada provinciale 229 sul bordo destro della carreggiata: l'uomo sarebbe stato colpito alle spalle dallo specchietto retrovisore di un furgone, guidato da un uomo di 56 anni, ed è finito per terra. Il conducente del furgone si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Le condizioni del ciclista sono però subito apparse molto gravi: l'uomo, che dopo l'urto contro l'asfalto ha perso conoscenza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda: è ricoverato in coma, in fin di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Legnano, che dovranno accertare la dinamica dell'incidente, l'ennesimo sulle strade lombarde: solo domenica due persone, entrambe motocicliste, sono morte in due diversi incidenti stradali.