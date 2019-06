in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Attorno alle 8 del mattino, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un camion e una moto. Tra i feriti il più grave è un ragazzo di 20 anni, che era in sella alla motocicletta. Il giovane è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono molto gravi e il ragazzo è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, in via Fizzonasco, sono intervenute anche due ambulanze per soccorrere le altre due persone rimaste ferite, due uomini di 53 e 59 anni. Le loro condizioni non sono gravi.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente

Resta da ricostruire adesso l'esatta dinamica di quanto accaduto: pare che il motociclista si sia schiantato sul retro del mezzo pesante per cause da accertare. Sul posto per aiutare i soccorritori e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. A occuparsi dei rilievi sono invece i vigili urbani di Pieve Emanuele, che hanno dovuto anche gestire il traffico nella zona: sulla strada che va da Pieve Emanuele verso Tolcinasco si sono create infatti lunghe code.