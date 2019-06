in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente oggi a Villanterio, provincia di Pavia. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. Il giovane era a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un'automobile ed è stato sbalzato dalla sella. Ha fatto un volo di diversi metri ed ha sbattuto violentemente a terra. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pavia, dov'è subito stato trasferito in Rianimazione. La sua prognosi rimane riservata e resta tuttora in pericolo di vita. In seguito al violento scontro è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto anche la conducente dell'automobile, una donna di 31 anni, rimasta sotto shock dopo l'incidente. Nel tratto della provinciale 235 in cui si è verificato il fatto si sono formate lunghe code per tutta la mattinata di oggi, 4 giugno.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto riporta il quotidiano locale La Provincia Pavese, l'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina. A scontrarsi, come detto, sono state la moto condotta dal ragazzo, una Bmw, e un'Alfa 146. Lo scontro è avvenuto in direzione Pavia sulla provinciale 235. Stando a quanto ricostruito, l'Alfa sarebbe sbucata improvvisamente da via XXV aprile e per questo l'impatto è stato inevitabile.