Un camion betoniera ha travolto e ucciso un uomo a Opera, Comune in provincia di Milano. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, in viale Berlinguer. La vittima è un uomo di ottant'anni, che è rimasto grevemente ferito ed è purtroppo deceduto dopo una disperata corsa in ospedale. Secondo le informazioni apprese, erano circa le 17.30 quando l'anziano ha attraversato la strada e, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato urtato violentemente dal mezzo pesante.

Camion travolge un uomo

A dare l'allarme il conducente del camion e i passanti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute dell'uomo, anziano e vittima di un grave investimento, hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la telefonata d'emergenza è arrivato il personale sanitario del 118. Presenti anche i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre il corpo rimasto intrappolato sotto al mezzo. Una volta liberato, i pompieri lo hanno affidato ai paramedici che lo hanno trasportato all'Humanitas in codice rosso.

Conducente indagato per omicidio stradale

Una corsa disperata contro il tempo che purtroppo non ha lasciato scampo alla vittima, deceduta podo dopo a causa della gravità dei traumi e delle ferite riportate. Per i rilievi scientifici di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente ora è indagato per omicidio stradale.