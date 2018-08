Incidente stradale a Onore (Bergamo): Apecar si scontra con un furgone, gravi padre e figlio

Un papà di 39 anni e il figlio di 16 sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Onore, in provincia di Bergamo. L’Apecar su cui viaggiavano i due si è scontrata per cause da accertare contro un furgone. Il 39enne è stato trasportato in codice rosso in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Il figlio è invece stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Seriate.