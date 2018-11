in foto: Immagine di repertorio

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo alla guida del tir rimasto coinvolto in un gravissimo incidente questa mattina intorno alle 11, a Monza, in via Marconi. Il 40enne, di nazionalità italiana, avrebbe perso il controllo del camion sul quale viaggiava andandosi a schiantare contro il guardrail: l'impatto avrebbe fatto cadere anche un palo dell'illuminazione pubblica rovinosamente abbattutosi su una Punto che viaggiava nella carreggiata opposta. L'uomo, secondo quanto riportato dai soccorritori del 118, intervenuti sul posto e che hanno provato a rianimarlo senza successo, sarebbe morto sul posto: non si esclude che abbia potuto accusare un malore prima dello schianto contro il guardrail. Le due ambulanze e un'automedica, insieme con gli agenti della polizia Stradale e della Locale di Monza, hanno soccorso anche una donna di 52 anni e un uomo di 46, entrambi feriti in maniera lieve e ricoverati in ospedale. I due erano a bordo delle altre tre auto coinvolte nell'incidente, che si sarebbero invece tamponate tra loro per evitare di essere investite dal tir. La strada è stata chiusa in direzione Monza, causando forti rallentamenti sul traffico.