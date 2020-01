in foto: Le auto coinvolte nell’incidente (Foto: TeleMantova)

Un uomo di 46 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto avvenuto a Mantova nella notte di Capodanno. Nel grave incidente stradale, avvenuto attorno alle 4.20 di mattina in via Cremona, sono rimaste coinvolte sei persone.

Scontro frontale a Mantova: morto un uomo di 46 anni

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica e tre persone sono stata trasportate in ospedale in condizioni non gravi, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Niente da fare per il 46enne, residente a Villimpenta, che è morto sul colpo a causa dell'impatto violentissimo. Intervenuti anche i vigili del fuoco, la poltrada e i carabinieri. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione le due auto coinvolte, una Fiat Punto e una Golf, si sono scontrate frontalmente dopo che una delle due, forse quella condotta dall'uomo che ha perso la vita, ha invaso la corsia opposta.

Sempre a Mantova nella notte di Capodanno un ragazzino di 15 anni è stato soccorso per un malore provocato dall'eccesso di alcol. Più tardi anche una ragazza di 15 anni ha avuto bisogno di soccorsi ad Asola per lo stesso motivo, insieme a un 17enne che è ricoverato a Palidano di Gonzaga per abuso di alcolici.