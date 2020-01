Tragico incidente stradale a Gorgonzola, nel Milanese, dove un ciclista di 34 anni è stato investito e ucciso da un camion poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 29 gennaio. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 13, poco fuori dal centro abitato del comune nell'hinterland.

Gorgonzola, ciclista travolto da un camion: morto sul colpo

Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. All'arrivo dei soccorritori è apparso evidente che per il 34enne non c'era più niente da fare. Le ferite riportate nel violento impatto erano troppo gravi perché si potesse salvare. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e sentito il conducente del camion, che si è fermato per prestare soccorso.

Ciclista investito e ucciso in autostrada

Una settimana fa un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto sull'autostrada A4 Milano–Venezia all’altezza di Brugherio, in direzione Agrate. La vittima, un sessantenne, è morta sul colpo. L'uomo stava pedalando lungo la corsia dove i veicoli sfrecciano ad alta velocità, nonostante questo sia vietato. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale.