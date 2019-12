Un drammatico incidente stradale avvenuto a Como nella serata di ieri ha visto protagonista suo malgrado Ivan Cordoba, ex calciatore colombiano dell'Inter. Il 43enne era alla guida della sua Range Rover quando si è scontrato con un motociclista all'altezza di piazzale Camerlata. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato ricoverato in ospedale con diversi traumi.

Incidente stradale a Como per l'ex calciatore Ivan Cordoba

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 18 di ieri, giovedì 5 dicembre. Cordoba, che oggi è dirigente sportivo, dopo l'investimento si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice rosso. Le condizioni del centauro, di 57 anni, sembravano in un primo momento molto gravi. Fortunatamente è poi emerso che, nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.

Resta da chiarire la dinamica dello scontro

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per i rilievi del caso. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato da Qui Como, pare che il giocatore stesse effettuando una svolta e non abbia visto sopraggiungere il motociclista. Le responsabilità saranno accertate dopo le verifiche dei vigili.