in foto: Foto di repertorio

Violento incidente sulla Strada Provinciale 40, all'altezza di Carpiano: due le automobili coinvolte, con undici persone rimaste coinvolte, tra cui sei bambini. Uno di loro, una bambina di appena sette mesi, è rimasta gravemente ferita ed è ora in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la piccola avrebbe riportato un grave trauma cranico, forse sfondando il parabrezza della vettura sulla quale viaggiava con i familiari, e si trova ora in prognosi riservata.

Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente: ad essere coinvolte sono state due vetture, a bordo delle quali viaggiavano le due famiglie. Lo schianto è stato tremendo, ed è avvenuto lungo la Strada Provinciale 40, la Binasco-Melegnano, all'altezza del territorio di Carpiano, per cause ancora da chiarire. Fatto sta che per lo schianto le due vetture sono finite in un fosso ai lati della carreggiata della provinciale, dove non c'era acqua: sul posto i vigili del fuoco per il recupero delle auto e per la messa in sicurezza della strada. I sanitari del 118 hanno soccorso le undici persone coinvolte: di queste, nove sono state portate in ospedali diversi della zona (Papa Giovanni XXIII, San Raffaele, Niguarda, Melegnano). Dei nove, tre sono adulti: due donne di 32 anni ed un uomo di 38; gli altri sei sono tutti minori tra i 9 anni ed i 7 mesi che ha la bimba risultata essere anche la più grave. Per lei necessario l'elisoccorso per essere portata in codice rosso a Bergamo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato, che sono ora chiamati a fare chiarezza sulla vicenda, mentre la piccola è ancora in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII.