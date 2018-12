in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale lungo l'ex strada statale 35 dei Giovi, nel Comune di Borgarello, in provincia di Pavia. Nel sinistro è morto un uomo di 78 anni e sono rimaste ferite cinque persone. Un bilancio che è stato provocato dallo scontro tra tre auto, che è avvenuto nella serata di ieri. Secondo le informazioni apprese, due macchine hanno avuto un incidente frontale e un terzo veicolo è rimasto coinvolto, non riuscendo a evitare l'impatto con le altre due auto che impedivano il transito all'interno della carreggiata. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché le auto si sono accartocciate su se stesse e sono rimasti intrappolati.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso le sei vittime e le ha trasportate in ospedale. Il 78enne è deceduto poco dopo l'arrivo al Policlinico San Matteo di Pavia. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'incidente da non lasciargli scampo, nonostante i soccorsi. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.