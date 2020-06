Attimi di paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a Milano. Negli scorsi giorni un automobilista si è ritrovato a viaggiare sulla tangenziale col cofano della sua vettura completamente aperto. Un camionista di passaggio ha ripreso la scena, pubblicandola poi sui social network dove il filmato è diventato virale. L'episodio è accaduto sulla Tangenziale Est, in direzione Bologna. Il camionista ha incrociato l'automobilista, che era a bordo di una vecchia Lancia K, all'altezza di Cascina Gobba. Non è chiaro a cosa sia dovuta la disavventura, anche se è probabile che l'automobilista, a cui sono arrivati diversi improperi da parte del camionista, sia incappato in un guasto improvviso che ha provocato l'apertura del cofano, apertosi pericolosamente davanti al parabrezza.

Sangue freddo o incoscienza, ma pericolo scampato

Stando a quanto si vede dal filmato l'uomo al volante non ha potuto fermare l'auto in una corsia di emergenza, perché nel tratto in questione non c'era. L'automobilista ha quindi continuato a guidare, abbassandosi sul volante per riuscire a intravedere la strada. Si è poi fermato in un'area di sosta, fortunatamente senza provocare alcun incidente: non è ancora chiaro se il suo sia stato più sangue freddo o incoscienza, ma di certo ha dovuto prendere una decisione difficile nel giro di pochi secondi e, alla fine, tutto è andato per il verso giusto.