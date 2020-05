in foto: (immagine di repertorio)

Pauroso schianto nella notte a Gorla Maggiore, in provincia di Varese. Pochi minuti prima delle 2 del mattino di oggi, martedì 19 maggio, un'auto con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada per cause da accertare, schiantandosi contro un muro dopo aver percorso diversi metri senza controllo. Tutti e tre gli occupanti, due ragazzi di 18 anni e un 23enne, hanno riportato ferite nell'incidente. Sul posto, in località Molino Ponti, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in codice giallo tre ambulanze e l'elisoccorso. Il personale del 118 ha soccorso i tre ragazzi, che hanno riportato tutti traumi seri, ma fortunatamente non gravi: due di loro sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Busto Arsizio mentre un altro, le cui condizioni si reputavano inizialmente più serie, è stato trasportato anch'egli in codice giallo all'ospedale Di Circolo di Varese. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica: i rilievi affidati ai carabinieri

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi di rito i carabinieri della compagnia di Saronno, che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto. Sembra acclarato che il conducente della vettura abbia fatto tutto da solo: resta da capire per quale motivo abbia perso il controllo del mezzo, se per una manovra sbagliata o una disattenzione. Per fortuna, comunque, nonostante il dispiegamento di mezzi di soccorso che aveva fatto temere per il peggio, l'incidente ha avuto conseguenze tutto sommato non preoccupanti per i giovanissimi occupanti.