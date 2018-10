in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale nella notte a Bergamo. Un uomo di 37 anni è morto mentre l'amico, un 40enne, è rimasto gravemente ferito dopo che lo scooter sul quale si trovavano, una Vespa, è finita contro la Torre del Galgario, in via Pitentino. Lo schianto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte. Ancora da ricostruire la dinamica: sembra che i due stessero tornando a casa dopo aver partecipato a una festa di compleanno assieme ai loro amici. All'improvviso il conducente della Vespa avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito contro l'ostacolo. Per il 37enne non c'è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'amico è stato invece trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi di rito e dovranno adesso appurare la dinamica del tragico incidente.