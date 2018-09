in foto: (Immagine di repertorio, fonte: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale ieri notte sull'Autostrada A4, nel tratto tra Cavenago e Cambiago, in direzione Milano. Due camion si sono scontrati tra loro per cause da accertare. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 23, a pochi chilometri dallo svincolo per la Tangenziale Est esterna di Milano. Dopo la segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto sono state inviate tre ambulanze e un'automedica, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale. Purtroppo per una delle due persone coinvolte nello schianto, un uomo di 55 anni, non c'era più niente da fare: il camionista è morto sul colpo. L'altro ferito, un uomo di 37 anni, è stato invece soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato a lungo per liberare la carreggiata dai due camion, mentre la polizia stradale effettuava i rilievi. Qualche ripercussione anche sul traffico: nel tratto in cui è avvenuto l'incidente il traffico è proseguito su tre corsie.