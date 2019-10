in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale sull'autostrada A7 Milano-Genova nel tratto tra la barriera ovest e Binasco. Un 60enne ha perso la vita in uno scontro tra diversi mezzi pesanti. Stando a quanto emerso pare che l'uomo si fosse fermato ad aiutare un camionista in panne quando è stato travolto da un mezzo in arrivo ed è morto sul colpo. Sotto choc gli altri due autisti coinvolti, un 49enne e un 57enne. La dinamica è al vaglio della polizia stradale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Tragico incidente sull'autostrada A7: traffico paralizzato e lunghe code

L’incidente è avvenuto attorno alle 10.40 di oggi, lunedì 28 ottobre, nel tratto tra Zibido San Giacomo e Binasco. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica: nulla da fare per il 60enne, deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Chiuso il tratto tra la barriera di Milano (al chilometro 5,5) e lo svincolo Binasco (al chilometro 10,5) in direzione di Genova. Il traffico è paralizzato e lunghe code si sono formate anche sulla tangenziale ovest.

Sulla dinamica e le responsabilità indagano gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso sui mezzi pesanti coinvolti e sentito i due superstiti. Diversi utenti online ricordano che nel tratto in cui è avvenuto lo scontro si sono già verificati altri incidenti in passato.