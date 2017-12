in foto: Le due automobili completamente distrutte nell'incidente avvenuto intorno alla mezzanotte a Busto Arsizio. Foto dei vigili del fuoco.

Incidente mortale nella notte a Busto Arsizio, provincia di Varese. Una ragazza di 25 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro, avvenuto intorno alla mezzanotte, in via Cardinal Simone, angolo via Boccaccio. Per la giovane non c'è stato niente da fare, è morta praticamente sul colpo. Estratta dalle lamiere della sua automobile dai vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate (Varese), i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimarla. Stando a una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un'altra macchina. Sono tre gli altri occupanti dei mezzi rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni dall'ambulanza ai pronto soccorso degli ospedali di Legnano, provincia di Milano, e Busto Arsizio. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare e della vicenda si stanno occupando gli uomini della Polizia stradale di Magenta. Stando a quanto riporta Milano Today, le vetture coinvolte nell'incidente di questa notte sarebbero una Peugeot 308 e una Toyota Yaris.

La mappa: dov'è avvenuto l'incidente.

Via Cardinal Simone a Busto Arsizio