in foto: Andrea Andreoletti – Foto Facebook

Uno schianto fatale per il giovane Andrea Andreoletti che ieri sera è stato protagonista di un incidente nel Bresciano, lungo la strada provinciale 29. Il 19enne era a bordo della sua Fiat Panda gialla quando poco dopo aver lasciato Visano si stava dirigendo verso Montichiari, è stato in quel momento che l'auto su cui stava viaggiando ha colpito un piccolo blocco di cemento che fuoriusciva dal bordo strada. Forse il giovane ha sterzato prima di colpire quell'ingombro e così l'auto si è prima impennata e poi dopo aver superato un grosso fossato si è schiantata contro un albero.

Una vita tra karate e moto

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare: il giovane sarebbe morto sul colpo. Residente a Isorella, nel Bresciano, Andrea era amato dai propri compagni con cui condivideva le sue due grandi passioni che erano il karate e le moto come si vede anche dai tanti video postati sul proprio profilo Facebook. Ora toccherà agli inquirenti che hanno effettuato i rilievi fino a tardi proprio sul luogo dell'incidente cercare di ricostruire la dinamica e stabilire dunque la causa del sinistro che ha causato la morte del 19enne Andrea.