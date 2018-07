Un incidente mortale dalla dinamica ancora poco chiara è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Voghera, in provincia di Pavia. Vittima un uomo di 58 anni, carabiniere in pensione. L'uomo era in sella sul suo scooter lungo la strada Cervesina di sinistra. A un certo punto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per terra. Una passante ha inviato una segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza attorno alle 11.30. Non si sa, però, da quanto tempo il 58enne fosse a terra. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del 58enne sono apparse subito critiche: l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Voghera, con vari traumi al volto e al torace e un grave trauma cranico. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita: l'uomo è morto una volta giunto al pronto soccorso.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che dovranno cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Da capire in particolare se vi siano altri mezzi coinvolti o se il 58enne abbia fatto tutto da solo. Lo scooter dell'uomo era poco distante dal corpo del 58enne, in un campo: il carabiniere in pensione potrebbe anche essere rimasto vittima di un malore. La vittima, che lascia moglie e un figlio, era residente a Bastida Pancarana, piccolo comune di circa mille abitanti in provincia di Pavia. L'uomo, anche per via della sua passata professione, era molto noto nel paesino: la notizia della sua morte si è presto diffusa, tra il cordoglio dei compaesani.