Ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro un albero. Questa la dinamica del grave incidente in cui ha perso la vita un uomo di 55 anni, deceduto questa mattina a Vanzaghello, in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto attorno alle 7.30 sulla via per Busto Arsizio. L'uomo stava procedendo a bordo della sua auto e proveniva proprio dalla cittadina in provincia di Varese. Improvvisamente, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua vettura che ha attraversato tutta la carreggiata ed è andata a sbattere contro un albero. Pare che l'auto stesse procedendo a velocità moderata: è probabile dunque che l'uomo al volante abbia accusato un malore, come avrebbe confermato anche un testimone, che ha visto l'uomo accasciato sul volante prima ancora dell'urto. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Nonostante i tentativi di rianimare l'uomo da parte di un medico, per il 55enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. È molto probabile che l'uomo sia morto sul colpo proprio a causa del malore. Sul luogo dell'incidente sono comunque intervenuti, oltre a 118 e vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Legnano, che hanno effettuato i rilievi per determinare con esattezza la dinamica e le cause dell'incidente.