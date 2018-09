in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio a Pianego, Cremona. E' morto Velio Serena, 88enne pensionato e padre di Andrea, consigliere comunale a Crema. L'uomo, in passato titolare di un'azienda produttrice di margarina, è stato preso in pieno da uno scooter guidato da un 41enne di Pianego, rimasto ferito gravemente e trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Cremona. Secondo quanto ricostruito, Serena era in sella alla sua bicicletta ed era diretto verso il centro del paese quando lo scooter, che viaggiava in direzione opposta, lo ha investito. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra la rotatoria della provinciale Melotta e l'ingresso del paese.

"Mio padre era ancora molto attivo e non ne voleva sapere di stare in casa. Impossibile fermarlo. Pensi che ieri aveva una visita medica e per tenerlo a disposizione ho chiuso a chiave le porte e lui è uscito dalla finestra. Aveva 88 anni e nella sua vita aveva lavorato nella sua fabbrica di margarina. Gi piaceva andare in bicicletta e non c'era verso di farlo smettere. Mi spiace per quel che è successo, ma forse è meglio così che una agonia lunga a causa di una malattia", ha raccontato il figlio della vittima, Andrea, al quotidiano locale Cremasco News.