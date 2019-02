in foto: Salvatore Magnago

Tragedia a Magnago, piccolo comune a nord ovest di Milano. In un incidente stradale avvenuto lungo una via del paese ha perso la vita il 24enne Salvatore Carbone. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 25 febbraio. Il ragazzo è stato investito da un'automobile all'altezza di via Calvi. Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari della Croce Azzurra e di un automedica, il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Per lui non c'è stato niente da fare, il suo cuore si era già fermato pochi minuti dopo l'incidente a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Incidente a Magnago, Morto il 24enne Salvatore Carbone

Stando a quanto ricostruito e secondo quanto riporta il quotidiano locale La Prealpina, l'incidente è avvenuto lungo una strada di campagna non illuminata che conduce da Cascina Elisa di Samarate a Magnago. Al volante dell'automobile, una Peugeot, c'era una donna che si stava dirigendo verso Magnago. Salvatore stava raggiungendo un amico che aveva parcheggiato l'automobile quando è stato preso in pieno dall'automobile. La conducente del veicolo si è fermata ed è stata lei stessa ad avvertire il 112 per chiedere aiuto.