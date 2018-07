Incidente mortale a Gorlago (Bergamo): perde la vita un motociclista di 19 anni

Un motociclista 19enne ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 22 luglio lungo la provinciale 291 per Grumello al confine tra Gorlago e Costa di Mezzate. In mattinata è avvenuto un altro incidente stradale mortale a Montirone, provincia di Brescia. Anche in questo caso a perdere la vita è stato un motociclista.