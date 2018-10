in foto: Andrea Ismondi

Andrea Ismondi, 36 anni, è morto in un incidente stradale sulla provinciale 235 all'interno del territorio di Corzano, Brescia. Secondo quanto ricostruito, Ismondi (foto BresciaToday) non avrebbe dato la precedenza a un'automobile sulla quale viaggiavano tre ragazzi di 18, 19 e 20 anni. Il 36enne, ch viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, ha avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Orzinuovi e Trenzano e i vigili del fuoco. Quando i medici sono intervenuti, l'uomo era già in arresto cardiaco e Ismondi è praticamente morto sul luogo dell'incidente. Troppo gravi le ferite riportate nell'urto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Meglio è andata ai tre ragazzi a bordo dell'altra vettura. I giovani sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Mellino Mellini di Chiari e alla Clinica Poliambulanza di Brescia. Le loro condizioni non sono gravi, ma tutti e tre sono tuttora spaventati per quanto è successo. Ismondi, residente a Comezzano Cizzago, era molto conosciuto in paese e anche il sindaco del piccolo comune bresciano ha voluto esprimere condoglianze alla famiglia del 36enne morto.