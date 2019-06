in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale nella notte a Cassano Magnago, comune in provincia di Varese. Stando a quanto si apprende, un uomo di 61 anni ha perso la vita in uno scontro in cui sono rimaste coinvolte due automobili e il suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni le due vetture, guidate da due uomini, si sono scontrate per cause ancora da stabilire e hanno coinvolto nell'incidente anche il motorino guidato dal 61enne, un Suzuki modello Burgman. La vittima è Giovanni Santoro, residente a Busto Arsizio, provincia di Varese.

I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma presto le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi dei sanitari. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Busto Arsizio. I conducenti delle due automobili sono stati soccorsi anche loro, ma nessuno ha riportato ferite gravi. I due sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate. Da stabilire le cause dell'incidente, ma l'ipotesi più probabile, al momento, è quella di un sorpasso avventato da parte di uno dei due automobilisti. Lo scontro è avvenuto precisamente in via Bonacalza a Cassano Magnago intorno alla mezzanotte tra sabato primo e domenica 2 giugno 2019.