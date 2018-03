Un uomo di 64 anni è morto all'alba di oggi, martedì 20 marzo a Besozzo, paese in provincia di Varese che si affaccia sul lago Maggiore. La vittima era per strada, in via XXV aprile, vicino a un attraversamento pedonale. Improvvisamente un'auto ha travolto il pedone: la conducente, una donna di 34 anni, si è subito fermata a prestare i soccorsi e ha chiamato il 118. Sul posto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre ai carabinieri di Varese. Il 64enne era in condizioni critiche: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese, dove è morto poco dopo il suo ricovero. Soccorsa sotto choc anche la conducente della vettura, che è stata trasportata da un'altra ambulanza al pronto soccorso di Cittiglio. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, per determinare la dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità da parte della donna alla guida. L'incidente è avvenuto in un tratto del paese in cui si trovano diversi attraversamenti pedonali.

Sangue sulle strade lombarde: ieri un altro incidente mortale

Ieri sulle strade lombarde si era registrato un altro incidente mortale. Un postino 35enne era stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo scooter. L'incidente a Bollate, vicino Milano: l'uomo, che era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, è purtroppo morto a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto. La carneficina su strade e autostrade della regione non accenna a placarsi.