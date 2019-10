in foto: (Immagine di repertorio)

Una persona ferita, per fortuna in maniera non grave, e il traffico in tilt. Questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, in via Napoleona a Como. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 7.30, in pieno orario di punta. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, che ha coinvolto un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze del 118: i soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito che è stato poi caricato su un'ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma l'uomo non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente carabinieri e polizia locale

I carabinieri di Como sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale, chiamati a dirigere il traffico. Lungo l'importante arteria stradale si sono registrati notevoli disagi per tutti gli automobilisti: la circolazione stradale ha subìto ulteriori rallentamenti pochi minuti dopo il primo incidente, a causa di un nuovo sinistro che si è verificato in viale Innocenzo XI.