in foto: L’incidente mortale in via Melchiorre Gioia (LaPresse)

Incidente mortale a Milano, in via Melchiorre Gioia. Un uomo di 58 anni ha perso il controllo del suo scooter ed è finito sull'asfalto. Soccorso d'urgenza dal personale paramedico del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove i medici hanno cercato di salvargli la vita. Non ci sono purtroppo riusciti: l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Il grave incidente stradale, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16.30 subito dopo l'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale Lunigiana, in direzione di Porta Nuova. Non è chiara la dinamica dell'episodio, su cui adesso sono chiamati a indagare gli agenti della polizia locale di Milano. Stando a una prima ricostruzione, il conducente dello scooter avrebbe fatto tutto da solo: ha sbandato ed è finito contro lo spartitraffico, battendo con violenza la testa. Non è chiaro se abbia accusato un malore mentre era alla guida del mezzo: fatto sta che al momento dell'arrivo dei soccorsi era incosciente. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per circa un'ora sul posto e sono proseguite fino all'arrivo in ospedale, dove purtroppo è stato dichiarato il decesso dell'uomo.