in foto: Incidente in via Galvani Foto di Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano

Incidente stradale in via Luigi Galvani, in zona Centrale a Milano. Una moto Bmw Gs 1200 e un'auto rossa Peugeot si sono scontrate intorno alle ore 9 di questa mattina, venerdì 13 luglio. Entrambi i veicoli sono rimasti danneggiati. Il motociclista, a seguito dell'incidente è fortunatamente è rimasto illeso. L'uomo di 51 anni si è spaventato per l'impatto con l'auto che è finita contro la sua moto ma non ci sono state conseguenze gravi. Secondo quanto appreso probabilmente era appena uscito dall'area di servizio Eni. Anche il conducente che era alla guida della macchina sta bene.

Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 con un'ambulanza ma nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. È intervenuta la polizia locale per fare i rilievi per verificare le responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti a causa dei due veicoli incidentati sulla strada che hanno occupato una delle due corsie della carreggiata. Macchina e moto sono poi state rimosse per consentire il ripristino della circolazione. Accora da accertare la dinamica dell'incidente.