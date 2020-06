in foto: (Immagine di repertorio)

Avrebbe dovuto compiere 60 anni tra pochi giorni. Ma il destino ha voluto diversamente per Nazzareno Ricca: il commerciante bresciano 59enne, residente a Pontevico, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno, in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato dallo scorso 3 giugno. La scorsa settimana Ricca era rimasto vittima di un incidente a Caino, nel Bresciano. Era alla guida della sua moto, la sua grande passione, quando secondo la ricostruzione della polizia avrebbe perso da solo il controllo del mezzo finendo fuori strada. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi: il motociclista era stato rianimato sul posto e trasportato in elicottero al Civile, dove ha lottato tra la vita e la morte fino a ieri.

Pomeriggio di sangue sulle strade della Lombardia

Nazzareno Ricca era sposato e lascia oltre alla moglie un figlio. Lavorava nel settore delle vendite. I funerali sono in programma giovedì mattina. Si tratta della terza vita spezzata nella giornata di ieri a causa di un incidente stradale nel Bresciano. In mattinata il 24enne Simone Faletti, di Marone, è morto in un violento tamponamento tra camion sull'Autobrennero. A perdere la vita nel pomeriggio è stato anche il giovanissimo Roberto Taroli, di Prevalle. Il ragazzo, 21 anni, è morto schiacciato dalla sua auto ad Agnosine, mentre cercava di liberare la vettura rimasta impantanata nel fango: ad assistere alla tragedia la sua fidanzata, di soli 17 anni.