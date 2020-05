Tragico incidente in montagna in Val Masino, in provincia di Sondrio, dove un uomo di 73 anni è precipitato mentre scalava con il nipote nella zona del Sasso Remenno ed è morto sul colpo. L'allarme è scattato alle 11.25 di oggi, mercoledì 2o maggio. Immediatamente sono state allertate le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Un mezzo dell'elisoccorso è decollato da Sondrio.

Val Masino, 73enne precipita da 20 metri di altezza

Arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano in seguito alla caduta da un'altezza di 20 metri. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, ma stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe precipitato mentre insegnava al nipote alcune tecniche di arrampicata. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Ardenno (Sondrio) che hanno informato il magistrato di turno per avere l'autorizzazione alla rimozione della salma.

Riprendono le escursione e anche gli incidenti in montagna

Con la ‘fase due' e la fine delle misure restrittive in Lombardia è nuovamente consentito fare escursioni in montagna. Questo ha fatto sì che riprendesse anche l'attività del Cnsas per incidenti e chiamate di persone in difficoltà. Ieri una donna di 66 anni di Monticello Brianza (Lecco) è stata soccorsa in seguito a un infortunio a una caviglia durante una passeggiata, mentre si trovava nella zona di San Miro. Sul posto i tecnici della XIX Delegazione Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano, che l’hanno trasportata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale.