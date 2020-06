in foto: Foto di repertorio

Incidente in montagna nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, nel Lecchese. Un escursionista è rimasto ferito gravemente in seguito a una caduta mentre stava percorrendo un sentiero sulla cresta Cermenati della Grignetta, una delle montagne più note della provincia di Lecco alta 2184 metri. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha riportato un trauma cranico. Il 53enne è stato immediatamente soccorso dagli operatori a bordo di un'eliambulanza partita da Milano. L'elicottero lo ha trasportato all'ospedale di Gravedona, provincia di Como. Là è stato sottoposto a tutti gli esami del caso. Le sue condizioni di salute sono serie, ma fortunatamente nel corso del volo verso il pronto soccorso si sono stabilizzate e non rischierebbe la vita.

Tre interventi in montagna nel pomeriggio di oggi, 2 giugno

Secondo quanto riporta il giornale locale Ballabio News, nella stessa zona si sono verificati tre interventi dell'eliambulanza e del soccorso alpino sempre nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno. Sono stati effettuati interventi, infatti, alla Grignetta, come detto, ma anche ai Piani dei Resinelli e al Corno Rat. In particolare alle 12,40 un elicottero è decollato da Como in direzione Resinelli con a bordo i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I soccorritori hanno recuperato un escursionista in difficoltà sul sentiero che porta al rifugio Rosalba, sulla Grignetta. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco in codice verde. Le sue condizioni di salute non sono gravi.