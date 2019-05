in foto: Foto di repertorio

Il cadavere di una donna di 46 anni, di nazionalità romena, è stato recuperato nella notte di oggi, 24 maggio, a Castiglione d'Intelvi, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, della stazione Lario Occidentale e Ceresio, circa quindici soccorritori in tutto più due infermieri del Cnsas. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. Stando a quanto sia apprende, la donna avrebbe fatto un volo di circa cento metri lungo un ripido canalone della zona. Lei e un'amica erano uscite per una passeggiata e stavano rientrando in casa. Si trovavano a una quota di circa 600 metri, in una zona che presenta prati e boschi, ma anche pericolose gole. Le due, smarrito il sentiero principale, si sono ritrovate in un punto pericoloso e il terreno lasciato umido dalle piogge ha causato la caduta della 46enne. Come detto, era già morta quando i soccorritori l'hanno raggiunta. Inutile l'allarme lanciato dall'amica: i traumi riportati nella caduta sono stati fatali per la donna. Soccorsa anche un'altra persona, conoscente della vittima, che stava raggiungendo la salma, ma si è poi sentita male.

Le operazioni di recupero si sono svolte grazie all'intervento dell'elicottero del 118 di AREU – Azienda regionale emergenza urgenza – decollato da Como. Stando a quanto si apprende, l'intervento è terminato intorno alla mezzanotte. La donna, di professione infermiera, aveva con sé un cane, morto anche lui nella caduta.