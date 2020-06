in foto: La galleria dopo lo spegnimento dell’incendio

È di due feriti il bilancio del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 11 giugno lungo la strada Provinciale 79 che collega la Val Sabbia alla Val Trompia, nel Bresciano: in una prima ricostruzione avanzata dalle forze dell'ordine sembra che lo schianto sarebbero avvenuto tra un'auto e un furgoncino. I due mezzi che in quel momento erano all'interno di una galleria hanno preso fuoco provocando una vera palla di fuoco dalla quale sono riusciti a uscire miracolosamente ancora in vita.

Lo schianto in galleria ad Agnosine

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri quando alcuni automobilisti hanno assistito al violento impatto tra l'auto e il furgoncino che in quel momento stavano viaggiando nella galleria Passo del Cavallo, tra Agnosine e Lumezzane: lo schianto ha provocato un piccolo incendio che però nel giro di poco ha coinvolto entrambi i veicoli finendo per distruggerli. Intanto le fiamme e il fumo nero hanno iniziato a riempire lo spazio. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, un’automedica, tre squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia e da Bergamo si è pure alzato in volo l’elisoccorso.

Uno dei due automobilisti è in gravi condizioni

I due uomini a bordo dell'auto e del furgoncino, un 53enne e uno di 55 anni sono stati estratti dai rispettivi abitacoli prima che le fiamme avvolgessero completamente i veicoli. Stando a quanto trapelato i due avrebbero mai perso conoscenza, ma le loro condizioni sarebbero piuttosto critiche: a preoccupare in particolare le condizioni di uno di loro trasportato in codice rosso, in eliambulanza. La Provinciale è stata chiusa al traffico. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai Carabinieri di Sabbio Chiese.