Un ciclista è morto, travolto e ucciso da un'auto sull'autostrada A4 Milano – Venezia. Il sinistro è avvenuto ieri, poco prima della mezzanotte all’altezza di Monza, in direzione Agrate, sul territorio di Brugherio. Una serata di pioggia culminata in tragedia. Secondo le informazioni apprese, la vittima è un sessantenne che stava transitando in bicicletta lungo la strada dove i veicoli sfrecciano ad alta velocità. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ancora al vaglio degli investigatori, né per quale motivo l'uomo stesse pedalando in autostrada. Ad investirlo mortalmente un cinquantenne alla guida di una Skoda, l'impatto è stato molto violento e n on c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Auto travolge e uccide ciclista in autostrada

Il sessantenne è stato sbalzato dalla sella ed è finito riverso sull'asfalto dopo un volo di diversi metri che non gli ha purtroppo lasciato scampo. A dare l'allarme l'automobilista, che si è fermato a prestare soccorso, inutile l'intervento dei paramedici del 118 arrivati in ambulanza a sirene spiegate: per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati.

Indaga la polizia stradale

Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale di Seriate, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue e per accertare se sussistano responsabilità a suo carico nell'investimento mortale.