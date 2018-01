Un morto e una ferita. Questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona di Laveno Mobello, in provincia di Varese. Come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, poco dopo le 8 del mattino due auto si sono scontrate frontalmente tra loro su via Labiena, lungo la strada provinciale 394. Le vetture coinvolte nell'incidente sono due vecchi modelli di Audi e Fiat Panda. Entrambe sono rimaste gravemente danneggiate ma è l'utilitaria, per via della struttura più leggera, ad aver riportato i danni peggiori. E si trovava infatti alla guida della Panda la vittima dello scontro: si tratta di un uomo di 67 anni che i soccorritori non sono riusciti a salvare. Il personale del 118 e i vigili del fuoco di Varese hanno invece soccorso l'altra persona coinvolta nello scontro, una donna di 64 anni che si trovava alla guida dell'Audi. La conducente è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Legnano, in codice giallo: le sue condizioni sarebbero dunque gravi, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri della compagnia di Luino, cui spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente: presumibilmente una delle due auto ha invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile lo scontro. Nel tratto in cui è avvenuto l'incidente non ci sono infatti vie di fuga: da un lato c'è il guard-rail e dall'altro un "muro" naturale costituito da terreno. La strada provinciale è rimasta a lungo bloccata per le operazioni di soccorso e i rilievi, dall'incrocio con via Labiena fino al cimitero di Cittiglio.