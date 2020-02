in foto: (Immagine di repertorio)

Cinque feriti, di cui uno ricoverato in coma. È il bilancio dell'ennesimo grave incidente sulle strade lombarde, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, attorno alle 18.30 due auto si sono scontrate tra loro sulla strada statale 494, la Vigevanese. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, anche se l'impatto tra i due veicoli sarebbe stato frontale. Cinque in totale le persone ferite: si tratta di un bambino di 6 anni e di quattro uomini tra i 26 e i 59 anni. Proprio quest'ultimo è quello che ha riportato le ferite più gravi: i soccorritori del 118, giunti sul luogo dell'incidente a bordo di quattro ambulanze e due automediche, lo hanno intubato e poi trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano. L'uomo è ricoverato in coma: nell'urto ha riportato un grave trauma cranico e ferite su tutto il corpo.

Il bimbo di 6 anni e il padre ricoverati in codice giallo in ospedale

Sono serie, ma meno gravi, le condizioni degli altri feriti. Il bimbo di 6 anni e il papà, un 30enne, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Legnano. Non si teme fortunatamente per la loro vita. In codice giallo sono stati soccorsi anche gli altri feriti, portati all'ospedale di Magenta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri di Abbiategrasso. A questi ultimi sono toccati i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Le operazioni di soccorso e delle forze dell'ordine hanno comportato la chiusura al traffico di un tratto della Vigevanese per diverse ore.