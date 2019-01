in foto: Una delle auto distrutte nell’incidente (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale questa mattina in provincia di Como, tra Lipomo e Montorfano. Attorno alle 8 due auto si sono scontrate frontalmente tra loro. Lo schianto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto sulla via per Montorfano. Ancora da accertare la dinamica: è probabile che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile l'impatto. Tra le persone rimaste ferite: si tratta di due donne di 41 anni e 75 anni e di un uomo, anch'egli di 75 anni. Le loro condizioni sembravano inizialmente gravi: sul posto l'Areu aveva inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Per fortuna i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Cantù e al Sant'Anna di Como mentre il terzo è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Erba.

Le auto distrutte nell'impatto

Per cercare di ricostruire quanto avvenuto e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Como: i pompieri hanno anche aiutato i soccorritori a estrarre i feriti dagli abitacoli delle vetture, praticamente distrutte dallo scontro. Inevitabili i rallentamenti sulla via per Montorfano, col traffico rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.