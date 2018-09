in foto: Una delle due vetture incidentate (Foto: Vigili del fuoco)

Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 settembre. L'incidente sulla strada statale 336 nel territorio di Marcallo con Casone, in provincia di Milano. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, che ha coinvolto un'utilitaria Fiat e una monovolume: quest'ultima dopo l'impatto si è ribaltata finendo con una fiancata sull'asfalto. Cinque le persone rimaste ferite nell'incidente, avvenuto attorno alle 12.40 pochi chilometri prima dello svincolo per l'Autostrada A4, in direzione Malpensa: si tratta di due uomini di 20 e 27 anni, due donne di 20 e 34 anni e anche una bambina di 7 anni. Per fortuna nessuno di loro è in condizioni gravi: sono stati soccorsi tutti in codice verde dal 118 e trasportati in ambulanze negli ospedali della zona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno tratto in salvo i feriti occupandosi poi di rimuovere le vetture incidentate dalla carreggiata, oltre alla polizia locale di Magenta, incaricata dei rilievi per determinare la dinamica dell'episodio. Per consentire di effettuare queste operazioni la strada è stata chiusa e le auto sono state deviate sulle viabilità alternativa.