Stava tornando dal lavoro, nonostante fosse ormai già da qualche tempo in pensione. La passione per la sua attività è costata cara a Giovan Maria Rossini, artigiano edile originario di Roccafranca, comune in provincia di Brescia. Il 71enne lo scorso 16 gennaio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Calvenzano, in provincia di Bergamo. Per poco più di una settimana ha lottato su un letto dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: purtroppo però i traumi riportati nello schianto sono stati troppo gravi e l'uomo è morto nella notte tra il 23 e il 24.

Nell'incidente altre due persone erano rimaste ferite

L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto sulla strada provinciale 185: è stata proprio l'auto guidata da Rossini che, secondo quanto ricostruito, avrebbe sbandato improvvisamente per cause da accertare scontrandosi frontalmente con un'altra vettura. Il passeggero che si trovava in auto con Rossini e il guidatore dell'altra auto sono rimasti feriti, anche se in modo lieve. Più gravi le condizioni del 71enne, che però erano sembrate potersi stabilizzare: invece hanno subìto un grave peggioramento che ha portato al decesso.

La vittima lascia cinque figli e i nipoti

Giovan Maria Rossini era conosciuto da tutti in paese. Mario, così lo chiamavano i suoi amici, aveva perso la moglie nel 2008 e lascia cinque figli e molti nipoti. L'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia sulla salma: Mario verrà salutato per l'ultima volta da parenti e amici nel pomeriggio di domani, giovedì 30, durante i funerali che si terranno nella chiesa parrocchiale di Roccafranca.