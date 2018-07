Un incidente ha rischiato di rovinare i festeggiamenti per il primo anno di vita del distaccamento dei vigili del fuoco a Melegnano, vicino Milano. In un piazzale vicino alla caserma, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", si stava tenendo un'esercitazione: alcune autopompe dei vigili del fuoco dovevano disporsi attorno a una catasta in fiamme per spegnere l'incendio. Il primo mezzo è arrivato senza problemi. Il conducente del secondo ha invece sbagliato la manovra: forse è arrivato a velocità troppo elevata oppure ha chiuso troppo il raggio di sterzata. Fatto sta che l'autopompa è prima finita su due ruote e poi si è ribaltata, cadendo sull'asfalto su di una fiancata. L'incidente ha comprensibilmente causato qualche attimo di paura tra i presenti, alcuni dei quali hanno anche filmato in diretta quanto avvenuto. Fortunatamente, però, i due vigili del fuoco presenti all'interno del mezzo ribaltato sono usciti illesi dall'abitacolo: soccorsi dai colleghi, per loro non sarebbe stato necessario neppure il trasporto in ospedale. L'atmosfera di festa ne ha comprensibilmente risentito: l'incidente ha mostrato come anche eroi del quotidiano come i vigili del fuoco possano sbagliare, una volta ogni tanto. Significativo che l'errore sia avvenuto durante un'esercitazione, e non durante un reale intervento di soccorso, quando l'attenzione è massima. L'importante, in ogni caso, è che nessuno si sia fatto male.