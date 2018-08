Doveva essere una spensierata vacanza in famiglia, "on the road" in camper, e invece si è trasformata in un vero e proprio incubo per una famiglia residente a Concorezzo, provincia di Monza e Brianza. Padre, madre e i due figli, un maschio e una femmina, si erano diretti in Francia: stavano percorrendo l'autostrada costiera di Nimes a bordo del camper con il quale avevano deciso di intraprendere quest'avventura quando si è palesata la tragedia. Il mezzo si è schiantato contro un camion. Il ragazzino, Luca, di soli 15 anni, è purtroppo deceduto sul colpo: a niente sono serviti i soccorsi del personale sanitario giunto sul luogo del drammatico incidente.

Anche i genitori e la sorella sono stati soccorsi dai sanitari e sono stati trasportati in ospedale, dove le loro condizioni di salute sarebbero gravi. Sull'incidente sta investigando la polizia francese: da quanto si apprende le indagini si starebbero concentrando sull'autista del tir con il quale il camper si è scontrato. Anche se la dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento, pare il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo, travolgendo il camper sul quale viaggiava la famiglia brianzola. La notizia dell'incidente e della morte del 15enne Luca ha sconvolto l'intera comunità di Concorrezzo.